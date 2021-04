Por IG - Esporte

Publicado 02/01/2021 00:00

No último dia de 2020, o Vasco anunciou o retorno de Vanderlei Luxemburgo ao clube. De acordo com informações do portal 'UOL', o novo vínculo terá algumas particularidades. O treinador, que se apresenta hoje, não terá remuneração fixa e ganhará um bônus, caso o Cruzmaltino permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Os valores não foram revelados e o contrato irá até fevereiro, quando a competição será encerrada.

Luxa assume o Vasco afundado no Z-4, com 28 pontos, um jogo a menos e risco de 29% de queda para a Segundona, de acordo com os dados do 'Infobola' - terá 12 partidas pela frente para mudar o quadro. Em 2019, ele foi contratado quando a equipe de São Januário estava na última posição e terminou em 12º lugar - foram 34 jogos, com 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas.

PÁSSARO NA COLINA

Um dia após anunciar Luxemburgo como treinador, o Vasco oficializou o acerto com Alexandre Pássaro para o cargo de diretor executivo de futebol. Ele estava no São Paulo e vai participar da nova gestão do Cruzmaltino, que tem Jorge Salgado como novo presidente.

"Estou muito feliz por assumir esse grande desafio. É um sonho para qualquer profissional de futebol trabalhar neste clube, com tanta história e tradição. Minha motivação é enorme e tenho certeza que juntos teremos momentos felizes pela frente", disse Pássaro, em nota divulgada no site oficial do Vasco.

Pássaro, de 30 anos, é formado em Direito, e trabalhou por três anos no São Paulo. Ele deixou o clube paulista após o fim do seu contrato, em dezembro. Assim com o Vasco, o Tricolor também tem uma nova gestão desde ontem. Pássaro se apresentou, na Colina, e assinou contrato.