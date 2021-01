Por IG - Esporte

Publicado 02/01/2021 00:00

O meia Martín Benítez deixou o Vasco e mostrou muita emoção na sua despedida. Porém, o novo presidente do Cruzmaltino, Jorge Salgado, ainda sonha com a permanência do jogador, que pertence ao Independiente-ARG. As informações são do portal "UOL".

Apesar das negativas iniciais, Salgado quer pedir prorrogação do empréstimo até o fim do Brasileirão e negociar o valor de compra, pois o novo prazo ajudaria no tempo que a nova diretoria precisa para assumir o Vasco. Os argentinos pedem 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,8 milhões) pelo jogador.

Revelado pelo Independiente, Martín Benítez, de 26 anos, foi um dos destaques do Vasco em 2020. Ele entrou em campo 28 vezes e fez dois gols pelo Cruzmaltino.