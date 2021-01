Por IG - Gente

04/01/2021

Supla Divulgação

Supla ganhou destaque entre os internautas após um recente diálogo com seus seguidores no Instagram.

Questionado pelos fãs sobre como agiria se fosse o presidente do Brasil, posto ocupado por Jair Bolsonaro (sem partido), o cantor "puxou a orelha" do mandatário.

"Se eu fosse o presidente não estaria causando aglomerações por aí. Eu estaria indo nos hospitais mostrar minha solidariedade para as famílias que estão batalhando contra a morte, contra o coronavírus. Totalmente protegido eu iria. Esse sou eu, eu faria isso. Mas cada um, cada um, né?”, disse Supla, evitando citar nomes de políticos.

Recentemente Jair Bolsonaro passeou de barco em Praia Grande, em São Paulo, e nadou com banhistas. A presença do presidente no local gerou aglomerações e críticas.