Publicado 05/01/2021 18:22

Homem é preso em flagrante enquanto agredia sua esposa em frente a Delegacia de Atendimento à Mulher Reproduçao TV Globo

Nesta segunda-feira (04), um homem foi preso em flagrante, no Centro do Rio de Janeiro, por agressão e cárcere privado em um automóvel ainda em movimento. Com as imagens da câmera de segurança é possível ver o agressor, de 62 anos, passando em frente a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) enquanto cometia o ato.

Com as informações apuradas pela polícia, foi divulgado que hoje, pela manhã, a vítima decidiu pedir um carro por aplicativo e ir até a Praça Tiradentes, no Centro da cidade. Quando retornou, seu marido havia a questionado sobre a onde estava e qual era o motivo de sua saída.

Com raiva, ele resolveu então, forçar a sua esposa a entrar no carro para que ela apontasse o lugar em que estava e lhe desse uma explicação sobre o que ela estaria fazendo lá. Já no Centro, a vítima tentou sair do carro para pedir ajuda mas o agressor não deixou. Então ele decidiu arrancar com o veículo com a porta aberta no mesmo instante em que a agredia.

Entretanto, no momento em que a agressão ocorria, as pessoas que testemunharam esse acontecimento se aproximaram do carro para entender o que estava acontecendo e o homem disse que a sua mulher estava tentando roubar seu celular, enquanto as outras testemunhas já se direcionaram para a Deam para reportar o caso. Assim, os policiais puderam ir até o veículo e prender o agressor em flagrante.

"Os populares se aproximaram do carro, e ele acusou ainda a vítima de ter roubado o seu celular, na esperança de que ninguém viesse a socorrê-la. Só que a Deam foi chamada, fica bem ali em frente à Praça Tiradentes, e os policiais da Deam foram e efetuaram a prisão em flagrante do autor", declarou a delegada do caso, Débora Ferreira Rodrigues.

O acusado vai responder pelos crimes de lesão corporal, injúria, cárcere privado e calúnia.