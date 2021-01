Por IG - Último Segundo

Publicado 07/01/2021 00:00

Ontem, o governador de São Paulo, João Doria, disse que "São Paulo não quebra" e que "tem solução", em resposta à fala do presidente Jair Bolsonaro. As informações são do portal 'Metrópoles'.

Em uma reunião com os prefeitos eleitos, o governador respondeu Bolsonaro sobre sua fala em relação ao Brasil estar "quebrado" e não conseguir fazer nada sobre isso. "São Paulo tem solução. Aqui tem gestão, ativação e equipe para fazer aquilo que não estão fazendo no governo federal", disse o governador do estado.

De acordo com o portal, a declaração de Doria ocorreu após o secretário de Fazenda do estado, Henrique Meirelles, ter afirmado que São Paulo cresceu mesmo com a pandemia.