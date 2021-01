Por IG - Último Segundo

Publicado 08/01/2021 00:00

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, disse que eventuais provas relacionadas a fraudes na eleição de 2018 "serão examinadas com toda seriedade pelo tribunal". As informações são da CNN Brasil. Em entrevista, Barroso foi questionado se não cabia ao TSE investigar as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que voltou a dizer que o primeiro turno das eleições de 2018 foi fraudado, impedindo sua eleição na primeira etapa.