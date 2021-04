Por IG - Último Segundo

Publicado 04/04/2021 15:55

Culto presencial de Valdemiro Santiago gerou aglomeração neste domingo de Páscoa Reprodução

Uma multidão de fiéis se aglomerou neste domingo (4) para acompanhar um culto presencial do pastor Valdemiro Santiago na Igreja Mundial do Poder de Deus, no Brás, em São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram dezenas de pessoas reunidas, sendo que algumas delas estão sem máscara e outras usam o item de segurança de forma errada.

A cerimônia começou às 7h da manhã e não há previsão para término. No chamado no Facebook, o apóstolo faz campanha para participação dos fiéis. "Teremos um tempo poderoso de milagres e salvação. Não perca!"

Apesar da flexibilização, o ministro determinou que sejam aplicados os protocolos de segurança, além de ocupação máxima de 25% da capacidade de público. Pelas imagens, porém, é possível ver desrespeito às regras.

Desde o dia 15, todo estado de São Paulo está na fase emergencial do Plano São Paulo, na qual foram fechadas inclusive as igrejas. Até então as instituições religiosas estavam listadas como serviço essencial. A cidade de São Paulo está com 91% dos leitos de UTI ocupados e 86% dos de enfermaria.