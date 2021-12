I IG - Esporte

Publicado 29/12/2021 00:00

O maior ídolo da história do Vasco passou por um susto, mas está bem. Roberto Dinamite foi submetido a um procedimento no intestino na semana passada, seguiu no hospital e, anteontem, foi para o quarto do hospital onde está internado, segundo o canal Atenção, vascaínos!.

A intervenção cirúrgica não invasiva serviu para desobstruir uma região do intestino. Ainda não há definição de alta, mas o quadro é de boa evolução clínica. O jovem que despontou como "Garoto-dinamite" marcou 752 gols em 1.180 jogos na carreira. É o maior artilheiro da história do Vasco, do Brasileiro, do Carioca e de São Januário.