Publicado 20/08/2021 18:17

Nesta quinta-feira (19), foi aprovado na Câmara Municipal de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, o Projeto de Lei para criação da Zona Especial de Negócios (ZEN), que tem como objetivo torna a cidade mais competitiva na região, atraindo investidores e empreendimentos, e aumentar a geração de empregos.

A proposta do projeto é implantar a ZEN no bairro Parque dos Desejos, numa área de 244 mil metros quadrados com possibilidade de acesso pela RJ-124 ViaLagos através da Estrada do Sal.

O Prefeito Vantoil Martins participou da sessão e destacou que a criação da ZEN possibilita a vinda de empresas gerando assim mais empregos para os moradores da cidade.

“Com a Lei conseguiremos atrair empresas de todos os tamanhos. Elaboramos uma série de deduções que começam com 20% no Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) pelo prazo de dois anos às empresas que gerarem até 10 empregos diretos, podendo chegar a até 60% sobre o ISSQN pelo prazo de 10 anos as empresas que gerarem mais de 80 empregos diretos”. Destacou Vantoil.

A prefeitura já possui a autorização do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para o início das obras, o próximo passo, segundo o Prefeito Vantoil Martins é a solicitação oficial de uma maior oferta de energia e água pelas concessionárias que prestam serviços no município.

A Zona Especial de Negócios beneficia ainda a todos os empreendimentos relacionados ao turismo, com ênfase no ramo de hospedagem e hotelaria. Elas receberão os benefícios da Lei, independentemente da localização geográfica”. Completou Vantoil.

O Projeto foi aprovado por unanimidade e segue agora para sanção do executivo.