Publicado 12/08/2021 16:15

Maricá recebeu nesta quarta-feira (11) a visita de mais uma comitiva vinda da Região dos Lagos para conhecer os projetos implementados na cidade. O prefeito Fabiano Horta (PT) recebeu o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), que veio acompanhado do secretário de Planejamento e Desenvolvimento, Eron Bezerra, e dos vereadores Marciley Lessa (PL) e Marcelo Durão (PL).



Após a conversa no gabinete, o grupo foi conhecer o sistema de bicicletas gratuitas para a população, as chamadas ‘vermelhinhas’. No entanto, a grande curiosidade do prefeito de Iguaba Grande era sobre o programa Renda Básica de Cidadania (RBC), que inclui a moeda social Mumbuca.



Para Fabiano Horta, a troca de experiências entre os municípios é algo que ajuda a construir a economia do estado através de seus municípios.



“Projetos como o da moeda Mumbuca ajudaram a transformar Maricá e tenho certeza que pode transformar outras cidades também. Iguaba Grande pode contar com nosso apoio e experiência sempre que precisar”, ressaltou o prefeito de Maricá.



“Se fosse viável, era algo que eu faria hoje em Iguaba Grande. Volto para lá com esse programa embaixo do braço”, afirmou Vantoil, adiantando que vai encomendar estudos para saber como é possível adequá-lo à realidade de seu município. “Sempre temos as melhores referências de Maricá, mas senti a necessidade de vir conhecer pessoalmente esse programa, que é uma incrível ferramenta de fomento. Com certeza saio daqui melhor do que quando cheguei”, garantiu.



Os secretários maricaenses João Maurício Freitas (Governo) e Márcio Jardim (Comunicação Social) também acompanharam a visita. Em seguida, a comitiva esteve na sede da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), que fica no aeroporto municipal, onde o presidente Olavo Noleto falou sobre alguns projetos que estão sendo executados, além de uma rápida passagem pela orla de Araçatiba.

