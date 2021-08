Novos pedidos de doações serão encaminhados pela prefeitura, com a expectativa de recebimento de outros equipamentos - Divulgação

Novos pedidos de doações serão encaminhados pela prefeitura, com a expectativa de recebimento de outros equipamentosDivulgação

Publicado 27/08/2021 15:18

2.000 unidades de teste rápido, 200 lâmpadas LED e roupas para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade foram doados pela Receita Federal, nesta quinta-feira (26), ao município de Iguaba Grande, na Região dos Lagos.

O pedido foi formalizado através de ofício à Receita Federal que faz a destinação de mercadorias apreendidas ao ingressarem no país. Quando são descobertas irregularidades como tentativa ilegal de introdução da mercadoria no mercado brasileiro, prejudicando a indústria nacional, a mercadoria é apreendida e, dentre as formas de destinação possíveis, são realizadas doações a órgãos públicos.

O secretário de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Ronen Antunes, foi o responsável por ir à sede da Receita Federal, no Rio de Janeiro, para buscar as doações.

“Sermos contemplados pela Receita Federal é algo muito importante, pois mostra que o município está com suas contas em dia, visto que, só assim, é possível receber as doações, trazendo economicidade para o município, além de melhores condições de trabalho”, explicou Ronen.

As 2.000 unidades de testes rápidos de Covid-19 serão destinados à secretária de Saúde; as 200 lâmpadas de 10 e 18 whats irão à secretária de Serviços Públicos, para a manutenção da iluminação de salas e equipamentos públicos; e as peças de roupas ficarão na secretaria de Assistência Social para doações a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Novos pedidos de doações serão encaminhados pela prefeitura, com a expectativa de recebimento de outros equipamentos junto ao setor de mercadorias apreendidas pela Receita Federal.