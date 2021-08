Com duração de três meses, as aulas serão ministradas pela intérprete de Libras e servidora municipal Márcia Vieira - Divulgação

Publicado 23/08/2021 17:11 | Atualizado 23/08/2021 17:33

A Prefeitura de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, está oferecendo um curso básico de capacitação de Língua Brasileira de Sinais (Libras), aos servidores que trabalham diretamente com o público. A finalidade é garantir a inclusão e o bom atendimento para todos. As aulas são realizadas na Escola Municipal Alice Canellas da Silveira, das 18h às 20h, às quintas-feiras.

O curso é uma parceria entre as secretarias de Ordem Pública, Educação e Saúde. Com duração de três meses, as aulas serão ministradas pela intérprete de Libras e servidora municipal Márcia Vieira, combinando aulas práticas e teóricas, garantem o entendimento básico sobre a Língua de Sinais.

“A intenção é garantir que todos sejam atendidos de forma igualitária. Ao final do curso, o atendimento nas secretarias já será acessível em Libras, no nível básico”, explicou Márcia Vieira.

“É mais uma capacitação que está sendo proporcionada pelo poder público para garantir o sucesso no trabalho junto a comunidade surda e consequentemente a inclusão social, que é algo que prezamos muito”, completou o subsecretário de Ordem Pública, Jorge Escada.

Devido a pandemia da Covid-19, o número de alunos está reduzido a 35. Os servidores da Ordem Pública, Educação ou Saúde, interessados na capacitação em Libras devem procurar suas respectivas secretarias para futuras inscrições.