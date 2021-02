Oficina com inscrições abertas. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 15/02/2021 10:00

ITAPERUNA - A Associação Esportiva Regional, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do governo Federal, está realizando no Centro de treinamento do Projeto Godoy localizado no Itapuã Clube o Projeto do Palco Pra a Vida com aulas de teatro de improvisação e acessibilidade com aulas de Libras. A oficina tem como objetivo trabalhar a iniciação ao tetro tanto para crianças como adultos, fazer a pessoa perder o medo de falar em público. Além disso, a integração de pessoas surdas através das aulas de libras com a professora Valeria Godoi. O Projeto que é gratuito ainda está com inscrições abertas e podem ser realizadas através do telefone (22) 9.9806-6497 com o coordenador Hugo Godoi.