Ele foi resgatado e devolvido à natureza. Bicho solto!Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 31/10/2021 15:44

Agentes da Guarda Ambiental de Iguaba Grande resgataram e soltaram na natureza um tamanduá-mirim que estava na ruas da cidade na noite desta sexta-feira (29). A soltura foi na APA dos Guimarães.



Segundo um agente que participou da ação, quem acionou a guarda foi o prefeito de Iguaba, Vantoil Martins (CID), que foi procurado por moradores na porta de casa que o informaram da presença do animal.



Ainda de acordo com o agente, o animal é muito forte e as pessoas não devem tentar capturá-lo por conta própria. A força do tamanduá-mirim é tamanha que chegou até a rasgar a luva de couro do guarda.

Luva foi rasgada pela unha do animal assustado com equipe de resgate Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)



“Apesar de ser um animal bonito, ele é acuado, ele é agressivo. Ele tem uma garra para a própria defesa e fica em pé para atacar, quando ele está acuado. A garra é tão forte que rasgou minha luva de couro”, explica o Guarda Municipal Fabiano. Tamanduá-mirim resgatado pela GM de Iguaba.#ODia



