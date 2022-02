Iguaba Grande tem dia D de vacinação contra covid-19 em crianças nesta terça (15) - ASCOM

Iguaba Grande tem dia D de vacinação contra covid-19 em crianças nesta terça (15) ASCOM

Publicado 14/02/2022 19:28

Vai acontecer, nesta terça-feira (15), o Dia D de vacinação contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. A ação será no posto médico da Praça da Estação, das 9h às 18h, com o objetivo de reforçar a imunização para o retorno às aulas.

Para receber o imunizante a criança deve estar acompanhada do responsável legal e é necessário apresentar o Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou CPF e comprovante de residência. Caso outro adulto leve a criança, é necessário uma autorização do responsável legal.

“A expectativa com a vacinação das crianças é de dias melhores e a erradicação desse vírus. Apesar das crianças desenvolverem menos sintomas e terem menos riscos de desenvolverem as formas mais graves da covid-19, devemos levá-las para serem imunizadas. Temos que ter esse compromisso”, declarou o prefeito Vantoil Martins.

“Devemos proteger nossas crianças e profissionais que estarão nas salas nesse retorno às aulas presenciais nesta semana. Então é muito importante levar as crianças para serem vacinadas”, concluiu.