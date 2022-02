Projeto "Verão #tônoRio" chega a Iguaba Grande na primeira semana de Março - ASCOM de Iguaba Grande

Publicado 27/02/2022 13:00

O Projeto “Verão #tônoRio” da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) chega em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, na primeira semana de março. Moradores e turistas poderão visitar o contêiner instagramável que será montado na Praia de Cidade Nova, próximo a prefeitura, durante os dias 03, 04,05 e 06 de março, das 07h às 20h.

Durante o evento, os artesãos de Iguaba Grande poderão expor na Van do Artesanato, disponibilizada pelo estado e em barracas que serão montadas no entorno do container. Ao final de cada dia, atrações musicais como: Gigantes da Pisadinha, bruna Reis e Pagode do Gavinho se apresentam com o visual do pôr do sol à beira da lagoa.

No sábado (5), a última edição de verão da Feirinha Criatividades da Terra sairá da praça Edyla Pinheiro e se junta ao Verão #tônoRio para aproveitar todo o espaço montado e estimular a venda da produção artesanal do município.

Para a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle, o atrativo fará o turista conhecer melhor a cidade de Iguaba e todo o potencial turístico que ela possui. “A ideia principal do projeto é que o visitante tenha um ambiente de informação turística, conhecendo melhor a nossa cidade, incentivando ao consumo de produtos artesanais feitos na nossa cidade”, disse Carla.

Lançado em janeiro, o projeto Verão #tônoRio tem o objetivo de promover os destinos turísticos das regiões do Estado do Rio de Janeiro, através do incentivo à renda e desenvolvimento de cada município.

Acompanhe a programação

03/03/2022

7h às 7h45: Pilates (Professor Marcos)

8h às 8h45: Ginástica localizada (Professora Luana)

9h às 9h45: Cardio (Professora Luana)

10h às 10h45: Zumba (Professora Gleyce)

18h às 20h: Apresentação Musical – Gigantes da Pisadinha

04/03/2022

7h às 7h45: Alongamento (Professor Marcos)

8h às 8h45: Pilates (Professor Marcos)

9h às 9h45: Step (professora Thaissa)

10h às 10h45: Jump (professora Thaissa)

18h às 20h: Apresentação Musical – Samba Iguaba com Henrique Lemos e convidados

05/03/2022

A partir das 8h: Feirinha Criatividades da Terra

18h às 20h: Apresentação Musical – Bruna Reis

06/03/2022

9h às 10h Funcional com equipe do MH

10h às 11h: Aulão de zumba com Thiago Morentino

14h às 15h: Aulão de dança de tik tok com Thaissa

15h às 16h: Zumba (Professor Dudu Soares)

16h às 17h: Aulão de dança com todos os rítmos (Professor Marcos)

18h às 20h: Apresentação Musical – Pagode do Gavinho