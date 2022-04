Nas operações foram recuperados um veículo abandonado e mercadorias furtadas de uma loja, no centro da cidade - Divulgação

Publicado 06/04/2022 12:58

Agentes do Programa de Integração na Segurança (Proeis) de Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, realizaram duas ocorrências nos primeiros dias de atuação. Nas operações foram recuperados um veículo abandonado e mercadorias furtadas de uma loja, no centro da cidade.

Na primeira ação, os agentes recuperaram um carro que havia sido furtado em outro município e encontrado na estrada da Capivara, no bairro Arrastão das Pedras. O carro estava abandonado na via.

Já na manhã desta terça-feira (5), foi preso um suspeito com mercadorias furtadas de uma loja, localizada no Centro da cidade. De acordo com os agentes, foram recuperados dois smartwatches. Ainda foi encontrado com o suspeito, uma quantidade de entorpecente.

Tanto o carro, quanto os produtos e o suspeito foram encaminhados para a 129º Delegacia de Polícia de Iguaba Grande onde foram realizadas as ocorrências.

“Em menos de 24 horas conseguimos dar uma pronta resposta para população. O aumento do efetivo através do Proeis vem para dar mais segurança e ajudar na solução de ocorrências como essas. O apoio da população é muito importante para a elucidação desses delitos”, disse o subsecretário de Segurança e Ordem Pública, Jorge Escada.

Para a Delegada da 129º DP, Janaína Peregrino, o reforço do efetivo contribui para mais segurança da cidade. “O aumento do efetivo da Polícia Militar, através do Proeis, impacta positivamente na segurança do município, colaborando na captura de autores de delitos, na sensação de segurança e auxilia na resolução de crimes. A prefeitura está de parabéns em contribuir para o aumento da segurança dos munícipes.” Pontuou a Delegada.

O que é o PROEIS

Iniciado na última sexta-feira (1) pela prefeitura de Iguaba, o Proeis permite que a secretaria de Segurança e Ordem Pública contrate policiais em dias de folga para trabalhar no município. Até o momento, a prefeitura reforça o efetivo da cidade com quatro policiais em turnos de 12 horas.

Além dos agentes, o Proeis de Iguaba Grande conta, ainda, com uma viatura.