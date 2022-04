Serviço de engorda da orla de Iguaba Grande é confirmado durante lançamento da dragagem do Canal do Itajuru - ASCOM de Iguaba

Publicado 01/04/2022 17:31

O lançamento da obra de dragagem do Canal do itajuru, nesta quinta-feira (31), também serviu para o anúncio de obras importantes para Iguaba Grande, município da Região dos Lagos. A areia retirada do fundo do canal servirá para a realização da engorda de toda faixa de areia da orla da cidade.



Segundo a secretaria estadual do Ambiente e Sustentabilidade, serão retirados e repassados para as cidades da região, em torno de, 350 mil metros cúbicos de areia do canal que faz a ligação do mar com a maior laguna hipersalina do mundo. Para Iguaba, a previsão é de receber, aproximadamente, 30 mil metros cúbicos.



“Gostaria de dizer que esse é um momento histórico para Iguaba e Região dos Lagos e a esperança de dias, ainda melhores, para a Lagoa de Araruama se renovam. Nosso maior cartão postal. Quero agradecer a todos do governo do Estado, pois essa obra trará um olhar especial ao turismo, ao comércio e, também, para os nossos pescadores, que da lagoa tiram seu sustento", disse o prefeito Vantoil Martins, durante o evento.



Ainda durante o lançamento, foi entregue à Concessionária de água e esgoto, que atende ao município, a licença ambiental para início das obras de construção do cinturão de coleta de esgoto do entorno da lagoa, na margem da Rodovia Amaral Peixoto e, também, do entorno do rio Salgado.



“As obras do cinturão de Iguaba Grande começam em julho. Estávamos na pendência da licença ambiental, que foi entregue hoje e, em julho, iniciaremos o primeiro trecho do cinturão da lagoa de Ubas e também do entorno do rio Salgado. Obras importantes para Iguaba Grande", reforçou o diretor-presidente da Prolagos, Pedro Freitas.



O secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, também pontuou a importância dessas obras para Iguaba Grande. “Prefeito e amigo Vantoil e a toda população de Iguaba, quero dizer que hoje nossa esperança e compromisso com a Região dos Lagos e, em especial, com Iguaba Grande está renovada. Enquanto elaboramos o projeto, conversamos sobre como era preciso essas medidas para recuperar a nossa lagoa. Iguaba tem sorte de ter um prefeito como Vantoil, sempre muito presente pedindo pela Lagoa de Araruama e por toda a cidade. Hoje estamos aqui para fazer com que tudo isso dê certo. Nosso compromisso se renova e vamos continuar trabalhando pela região dos lagos", finalizou o secretário.