Homem é preso após agredir a companheira em Iguaba Grande - Internet

Homem é preso após agredir a companheira em Iguaba GrandeInternet

Publicado 31/03/2022 13:28

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (30), um homem que agrediu a companheira. O crime aconteceu em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos.

Conforme a PM, uma guarnição foi acionada por populares no bairro Jardim Solares, onde uma mulher estava sendo agredida pelo marido. No local, a vítima foi encontrada com sangramento na face. Ela afirmou ter sido atacada pelo homem, que fugiu do local.

Após buscas pela região, os militares localizaram o agressor. Ele foi encaminhado para a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), autuado e preso na Lei Maria da Penha.