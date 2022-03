Proeis é lançado nesta sexta (1º) em Iguaba Grande - ASCOM de Iguaba Grande

Proeis é lançado nesta sexta (1º) em Iguaba GrandeASCOM de Iguaba Grande

Publicado 30/03/2022 14:27

Em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, acontecerá o lançamento, nesta sexta-feira (1º), às 10h30, do Programa de Integração na Segurança (Proeis) no município. Na oportunidade também será inaugurada a nova Central Integrada de Segurança, no bairro Parque dos Desejos, próximo a Apierj.

O Programa de Integração na Segurança (Proeis) fará o reforço da segurança em pontos estratégicos, com o policiamento ostensivo, através da contratação de policiais militares de folga, por parte dos municípios, através do custeio do Regime Adicional de Serviço (RAS). O efetivo vai atuar em turnos de 12 horas, com quatro policiais em uma viatura.

Já a Central funcionará como um espaço para integração de forças de segurança, abrigando a Guarda Ambiental do município e o grupamento de motos do 25º Batalhão de Polícia Militar, 24 horas por dia.

“Estamos trabalhando com base na integração das forças. Por isso, buscamos estar juntos com o Comando da Polícia Militar para trazer mais soluções de segurança pública para a população. Acreditamos que juntos podemos fazer mais pelo nosso município", disse o secretário de Segurança e Ordem Pública, Fabio Costa.

O subsecretário de Segurança e Ordem Pública, Jorge Escada, falou que a integração aumentará ainda o patrulhamento nas ruas do município. “Entendemos que o policiamento ostensivo tem a natureza preventiva e visual da polícia, evitando a ocorrência de crimes e trazendo mais segurança para a população, sem alterar a rotina do 25º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela segurança ostensiva na cidade", pontuou.