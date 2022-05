Coruja ‘Orelhuda’ é resgatada em Iguaba Grande - ASCOM de Iguaba Grande

Coruja ‘Orelhuda’ é resgatada em Iguaba Grande ASCOM de Iguaba Grande

Publicado 24/05/2022 14:57

Na Região dos Lagos, a Guarda Ambiental de Iguaba Grande foi acionada para o resgate de uma coruja da espécie ‘Orelhuda’, encontrada com a asa quebrada, no bairro de Iguaba Pequena, no último domingo (22).

O animal resgatado foi encaminhado para o Instituto BW, especialista em animais silvestres, na cidade de Araruama, onde ficou internado e após será devolvido ao habitat.

“A Guarda Ambiental está em constante estado de alerta para a prevenção das espécies encontradas nas áreas urbanas de Iguaba, realizando o encaminhamento para tratamento em instituição especializada ou de volta para a natureza, nas áreas de preservação ambiental da cidade.” Comentou o coordenador da Guarda Ambiental, Paulo Arruda.

A Guarda Ambiental de Iguaba Grande pode ser acionada através do WhatsApp da Ouvidoria Municipal (22) 99282-5930.

Coruja-orelhuda

A coruja-orelhuda é uma espécie relativamente comum no Brasil, vive em habitats abertos e semiabertos, como campos naturais com árvores esparsas, cerrado, borda de matas, áreas rurais e parques urbanos. Apesar da ampla distribuição, é uma coruja discreta, facilmente subamostrada em campo. É principalmente noturna, tornando-se ativa já no pôr-do-sol, gosta de caçar roedores e outros pequenos mamíferos. Também conhecida como mocho-orelhudo e coruja-gato.