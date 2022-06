Iguaba Grande é premiada com "Troféu Ouro Criança Feliz" - ASCOM de Iguaba Grande

Iguaba Grande é premiada com "Troféu Ouro Criança Feliz" ASCOM de Iguaba Grande

Publicado 24/06/2022 18:40

Iguaba Grande, na Região dos Lagos, foi premiada com o “Troféu Ouro Criança Feliz”, durante o Encontro Estadual dos municípios que aderiram e executaram o programa Criança Feliz. O evento aconteceu nesta terça-feira (23), no Auditório do Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Só na cidade, 165 crianças, além de gestantes, participam do projeto.

Na reunião, esteve presente a Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância, Luciana Siqueira, que declarou sua “felicidade em saber que, de 92 cidades do estado, 56 aderiram ao programa”, cujo objetivo é acompanhar os primeiros anos da infância e estimular o desenvolvimento motor e cognitivo dos pequenos – que possuam entre zero e três anos.

Quem também esteve presente no evento foi Hellen Tavares, diretora de Proteção Social Básica e Espacial de Iguaba Grande. Ela comentou sobre o recebimento da premiação “após todo o trabalho do Prefeito Vantoil Martins (CID) por resgatar o programa no município”.

Além dela, participaram as coordenadoras da Primeira Infância, Gisele Rodrigues, e da Proteção Social Básica, Thuane Porto.