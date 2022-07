O homem foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e preso - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/07/2022 14:16

A Polícia Militar recuperou, nesta quarta-feira (6), um celular roubado de um taxista. O aparelho foi localizado no bairro Boa Vista, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, os agentes receberam a localização do aparelho por GPS, foram até a Rua dos Eucaliptos e efetuaram buscas nas proximidades. Chegando ao endereço, constataram que o celular estava em posse de um homem, que, ao ser indagado, confessou o crime.

Ele foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e preso.

Segundo a PM, o taxista foi vitima de um roubo na RJ-124 no último no domingo (3), na altura de São Pedro da Aldeia, quando seguia para Iguaba Grande. Os elementos levaram o veículo do motorista, um Fiat Siena e o aparelho. O automóvel foi recuperado no mesmo dia.