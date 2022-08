Motorista capota com o carro e morre em Iguaba Grande - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 22/08/2022 15:07

Um homem morreu após capotar com o carro e cair em uma ribanceira no início da tarde deste sábado (20) na RJ-106, em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos. O acidente aconteceu no km 96 da rodovia, na altura do bairro Iguaba Pequena.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e chegou a socorrer a vítima, identificada como Thiago Serpa. O homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos graves.

Logo depois, Thiago precisou ser transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, mas ele não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.