Projeto "Assistência em Foco" leva serviços para bairros de Iguaba Grande Divulgação

Publicado 07/10/2022 13:56

O projeto “Assistência Social em Foco”, da secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda, esteve no bairro Chácara das Rosas, em Iguaba, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (6), realizando uma ação comunitária voltada para os moradores da região. A equipe técnica do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Apollo Belizário de Souza, esteve orientando os moradores sobre os serviços ofertados pelo equipamento, além de realizar o atendimento para inscrição do Cadastro Único, Auxílio Brasil e outros programas.

A equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS explicou como este serviço funciona e realizou a distribuição de kit’s de pintura para as crianças presentes, além de disponibilizar uma estante com livros para serem doados a população.

O evento contou, ainda, com representantes de outros equipamentos da secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda e foi feita uma parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS), que realizou aferição de pressão, medição de glicose e a equipe de saúde bucal efetuou aplicação de flúor nas crianças. A concessionária responsável pelos serviços de tratamento de água e esgoto, Prolagos, também participou do evento, prestando orientações sobre tarifa social, troca de titularidade e outros.

“Este projeto é essencial para que a população tenha acesso a informação, ao levar nossos serviços socioassistenciais para os bairros alcançamos moradores que residem em locais mais distantes dos equipamentos da nossa secretaria.” Enfatizou a secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Cláudia Souza.

Outras edições estão previstas para os próximos meses, nos bairros de Iguaba Grande.