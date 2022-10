Vítima foi redirecionada para a Assistência Social do município. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/10/2022 14:06

Agentes da Polícia Militar salvaram uma mulher, de 61 anos, que tentou suicídio na tarde desta segunda-feira (10) no bairro Pedreira, em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos.

A guarnição foi acionada por populares no local e encontrou a vítima com uma faca de açougueiro em punho, com cortes no pulso e no peito.

Os militares contiveram a mulher e a encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo atendida e medicada. Em seguida, ela foi redirecionada para a Assistência Social do município.