Itaboraí - Na tarde de ontem, no bairro do Sossego em Itaboraí, foi preso um homem acusado de chefiar uma quadrilha especializada em roubos de residências em Itaboraí, Tanguá e Maricá.



A prisão foi efetuada pela polícia de Itaboraí e o caso foi registrado 71ª DP. Segundo o levantamento da redação do Jornal O Dia Maricá e do Jornal O Dia Itaboraí, a quadrilha já havia assaltado 4 casas em Itaboraí.



A quadrilha atua em sítios localizados na região Pacheco em Itaboraí, segundo a delegada Norma Lacerda, a quadrilha é extremamente violenta com as vítimas.



O acusado mora em um condomínio residencial de alto padrão e lá foram encontrados diversos produtos roubados que seriam vendidos em sites e apps de venda. A identidade do acusado não foi divulgada e a polícia investiga para encontrar os outros membros e quebrar a quadrilha.