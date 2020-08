Fábrica Clandestina de Carne Seca em Itaboraí é Interditada pela Polícia

Itaboraí - Fábrica clandestina de carne seca é Interditada pela Polícia no Centro de Itaboraí, dono da fábrica, Carlos José Castro da Silva, foi preso em flagrante.

O local, em terríveis condições de higiene, vendia o produto para distribuidores e varejistas na capital e na Região dos Lagos. Origem da carne, segundo Delegacia do Consumidor, é desconhecida.



A polícia já iniciou as investigações e segue a procura de quem comprou a mercadoria do "estabelecimento", o dona da Fábrica clandestina foi identificado como Carlos José e responderá por estelionato e venda de produtos impróprios para consumo, com pena de 2 a 5 anos de prisão.

A fábrica não possuía nenhuma documentação para funcionamento, além de péssimas condições de higiene.



As carnes estavam expostas em tonéis imundos, misturadas com produtos químicos e em embalagens com uma identificação “Charque Lagos”.



O próprio dono colocava as datas de validade e fabricação a seu critério, sem controle e com selo falso da Secretaria de Agricultura Municipal.