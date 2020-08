Profissionais que se dedicam à população durante a pandemia são homenageados

Itaboraí - A Faces Brasil - Faculdade Cooperar realiza hoje a terceira noite de homenagens a profissionais que têm se dedicado à população durante esse período de pandemia em Itaboraí, São Gonçalo e municípios vizinhos.

Os encontros acontecem sempre às quintas e fazem parte da série "Heróis", nesse mês de agosto, no Centro de Itaboraí, na faculdade. Nos encontros o presidente do Instituto Cooperar Brasil e diretor da faculdade, Helvio Costa, entrega aos profissionais da área da segurança pública, saúde e assistência social uma comenda por reconhecimento em seus serviços prestados à população.

“Esses são os heróis de verdade, pois salvam vidas. Eles deixam suas famílias em casa para ir às ruas cuidar da população. Muitos tiveram suas rotinas completamente mudadas nesses últimos meses, ficaram mais expostos ao vírus pela missão que escolheram para a vida. Esse reconhecimento é uma forma de agradecer por toda a dedicação.”, disse o professor Helvio.



“Quando foi decretado o lockdown, 90% da população ficou em casa, mas as pessoas que trabalham em serviços essenciais não puderam ficar em casa. Nós continuamos trabalhando normalmente.Isso eleva o moral de todos os servidores da secretaria.Todo mundo se sente satisfeito em ter seu trabalho reconhecido.Toda a faculdade está de parabéns”, afirmou Marlon, o subsecretário de Defesa Civil e Segurança Pública do município de Itaboraí.



Foram homenageados também o secretário da Defesa Civil de São Gonçalo, Antônio Carlos Haag; o secretário de Desenvolvimento Social de Itaboraí, Estevan Assis, representado pela assessora Diane Arrais, o subsecretário Felippe Rodrigues de Souza, o diretor-geral do Hospital Estadual Tavares de Macedo, Dr Rafael Feitosa e o 1o Sargento da Polícia Militar Fabio de Matos Silveira.



Os eventos obedecem todas as regras sanitárias de acordo com a Organização Mundial de Saúde.