Concurso Público para Professores em Itaboraí

Itaboraí - O município de Itaboraí esta disponibilizando 653 vagas para professores de nível Médio e Superior para a rede municipal de ensino.





As vagas são para Professores de: As inscrições poderão ser feitas até o dia 29/10 pelo site: www.incab.org.br, as provas serão aplicadas de acordo com o cronograma dia 22 de Novembro e serão discursivas e objetivas.As vagas são para Professores de:

-Educação Infantil;

-Professor Docente I;

-Professor Docente II.

As inscrições tem um custo de R$ 70,00 (nível médio) e R$ 90,00 (nível superior), e as inscrições estarão disponíveis até às 23:59 do dia 29 de Outubro. Se o canditato não tiver internet pode se inscrever na Rya José Leandro 47, Centro da cidade de 09:00 às 17:00.



O edital está disponível no site: https://www.itaborai.rj.gov.br/