Itaboraí - Nas últimas semanas a Prefeitura de Itaboraí prometeu inaugurar o Hospital São Judas Tadeu, inclusive na página do Facebook da Prefeitura um vídeo foi publicado reforçando que o hospital será reativado e está em obras para ser entregue a população da cidade completamente restaurado.



Hoje, terça-feira (01/09) um grupo de moradores se reuniram em frente ao Hospital São Judas Tadeu para fazer uma manifestação cobrando a reabertura do Hospital, como a própria Prefeitura sinalizou "-O hospital será reaberto em poucos dias..." o que ainda não aconteceu.

O Prefeito Dr. Sadinoel fez uma cerimônia de inauguração da unidade com a presença do governador afastado Wilson Witzel, porém o hospital segue fechado sem atender a população, nem pacientes de Covid-19.



A população precisa e pede a abertura real do Hospital São Judas Tadeu.