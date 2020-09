Marcelo Delaroli do PL é lançado como pré-candidato a Prefeito de Itaboraí

Itaboraí - O cenário começa a tomar definições e as peças já estão sendo movimentadas no tabuleiro político no Leste Fluminense. Dentre os nomes que pleiteiam a pré-candidatura a prefeito de Itaboraí, o ex-deputado federal Marcelo Delaroli, que é filiado ao Partido Liberal (PL), foi confirmado.



Fortalecendo sua pré-candidatura com as declarações de adesão e apoio de diversas lideranças, Marcelo solidifica cada vez mais seu nome como uma alternativa de renovação para a disputa eleitoral de 2020 na corrida pela cadeira mais importante do município.



Marcelo e lideranças do partido destacaram em seus discursos a importância de ter um candidato considerado jovem, ficha limpa e grande conhecedor dos problemas das dificuldades da região e, especialmente, de Itaboraí.



Dentista, Marcelo Delaroli, de 40 anos, iniciou mandato e foi o deputado que, individualmente, mais recurso destinou para Itaboraí, além de ter apresentado projetos de leis e requerimentos em benefício da população itaboraiense.



“Delaroli é um candidato jovem, trabalhador e fez um mandato espetacular em Brasília em prol do povo. Itaboraí precisa virar a página de anos e anos do descaso, é a opção é o Marcelo. Temos um pré-candidato forte com chance de vencer as eleições e mudar a história”, destacou Altineu Côrtes, que preside o diretório estadual do Rio de Janeiro.



Marcelo Delaroli afirmou que tem se dedicado a aprofundar conhecimento a respeito da máquina administrativa e enfatizou que Itaboraí vive seu pior momento.



“Estamos trabalhando muito para acabar com esse descaso de décadas que quebrou Itaboraí com escândalos de corrupção. Nós vamos recuperar o desenvolvimento, resgatar a moral e o direito de ir e vir das pessoas”, discursou Marcelo Delaroli, filho de uma professora e de um militar.