Números do coronavírus são alarmantes em Itaboraí

Itaboraí - Na guerra contra o Covid-19 é necessário manter os cuidados necessários de higiene; lavar as mãos o maximo possível de vezes ao dia, usar álcool em gel quando estivermos nas ruas, evitar aglomerações, e nunca ir a locais públicos sem a máscara de proteção.



Infelizmente esse é o novo normal, ao menos até iniciarmos o processo de vacinação em massa, previsto para o início do ano que vem (de acordo com anúncio feito pelo Ministério da Saúde).



Em Itaboraí, além do caos na saúde os números de pacientes com o Coronavirus é cada vez mais alarmante, de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Saúde.

Os números da pandemia de coronavírus continuam subindo não só no mundo mas também em Itaboraí. Hoje segundo a secretaria de Saúde, já são mais de 4 mil casos confirmados na cidade, 19.000 casos suspeitos, e 206 mortos.

A população de Itaboraí em muitos locais não utilizam máscaras em seus bairros, nas ruas e isso pode estar contribuindo negativamente para a expansão do vírus na cidade. É importante que a população siga as instruções das autoridades do assunto para se manterem seguras e protegerem seus familiares. Em tempos de pandemia o cuidado deve ser redobrado.