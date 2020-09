Mulher é Atacada Por Cão da Raça Pitbull em Itaboraí

Itaboraí - Uma mulher moradora da região central do município foi atacada por um cão da raça Pitbull na rua de sua residência, a mulher identificada como Delci de Almeida, estava saindo pra trabalhar, ela é promotora de vendas.

Foram 15 minutos de ataque , braços, barriga e pernas sofreram diversas mordidas, vizinhos gritaram, para chamar o dono do cão, que estava solto na rua, Lucas Vitor dos Santos um vizinho que testemunhou tudo, gritou diversas vezes pra o dono do cachorro sair de casa e evitar o que poderia ser uma tragédia ainda maior.

O dono do animal, identificado como Marcos, foi praticamente obrigado a levar a mulher pro Hospital, segundo relato dos vizinhos ele não queria socorre-la.

Ao chegar no hospital, precisou levar 50 pontos para fechar as mordidas que sofreu em várias partes do corpo, ela segue tomando analgésicos, antibióticos e anti-inflamatórios, o dono do Pitbull, não comprou remédios nem a ajudou em nada, relata Delci, a vítima do ataque.

Ela já acionou um advogado para entrar com processo na esfera cível e criminal, alem de pedido de plásticas danos psicológicos e estéticos que sofreu por conta das mordidas.

O Marcos, dono do animal não atendeu a equipe da Redação do Jornal O Dia Itaboraí, para dar a sua versão dos fatos.