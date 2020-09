Marcelo Delaroli e seu vice Lorival Casula Lideram as Intenções de Voto em Itaboraí

Itaboraí - O candidato a Prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL) e seu vice Lorival Casula (PT), lideram as intenções de voto no município, eles prometem levar os programas que deram certo em Maricá para a cidade de Itaboraí.



A pesquisa foi feita nos dias 27 e 28 de agosto, registrada no TSE sob o nº 04028/2020, com margem de erro de 3,2% para mais ou para menos e índice de confiança em 95%.



No voto espontâneo, Marcelo Delaroli tem 8,7%, seguido de Sergio Soares, 6,6; Sadinoel, 5%; Joana Laje, 2,3; Dr. Ricardo, 1,7; Carlos Pereira, 1,5; Edinho, 1,2; Agnaldo 1,1; nulos/indecisos, 15,8 e não sabem/não responderam 56,1%.



No voto induzido, Marcelo Delaroli, 19,8%; Sergio Soares, 15,9; Sadinoel, 9,1; Joana Laje, 3,6; Dr. Ricardo, 2,5; Agnaldo, 1,9; Edinho, 1,8; Carlos Pereira, 1,4; nulos/indecisos 16,5; não sabem/não responderam, 27,5%.



Quanto a rejeição, o atual prefeito Sadinoel tem 31,8%; ex-prefeito Sergio Soares, 15,7; Marcelo Delaroli, 8,8; Edinho, 5,1; Joana Laje, 2; Carlos Pereira, 2; Agnaldo Coutinho, 1,5; Dr. Ricardo, 1; não sabem/não responderam 32,1%.



Apenas em Itambi, Marcelo Delaroli não fica na liderança sozinho, empata com Sergio Soares. Os dois têm 8,8% das intenções de votos dos eleitores de Itaboraí que elegerão o novo prefeito no próximo dia 15 de Novembro.