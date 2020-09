Após empate, o Maricá F.C. enfrenta o Duque de Caxias amanhã em Itaboraí

Itaboraí - Maricá - O time do Maricá F.C. estreou ontem na Taça Santos Dumont, a série B1 do campeonato carioca, e empatou jogando como visitante contra o Olaria no Estádio Moça Bonita, em Bangu.

O Olaria abriu o marcador com gol do meia Tchê Tche. Durante a partida Walber marca para o Maricá F.C. arrancando um empate fora de casa.



Amanhã será a próxima rodada do carioca e o Maricá enfrenta o Duque de Caxias em Itaboraí, no Alzirão, às 15h.