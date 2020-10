Quatro criminosos são Mortos em Confronto com a Polícia em Itaboraí, foram apreendidos granadas e armamento pesado, aconteceu no bairro de Venda das Pedras Foto: Divulgação da PMERJ

Por O Dia

Itaborai - Quatro meliantes envolvidos com tráfico de drogas morreram em confronto com a Polícia Militar nesta madrugada de quarta-feira (21/10) no bairro de Venda das Pedras no município de Itaboraí.



A Polícia Militar estava no bairro numa operação para coibir o tráfego de drogas na região e diversos elementos suspeitos deram inicio ao confronto, a PM.contra atacou e quatro dos meliantes foram baleados e morreram no local.



Um dos policiais também foi baleado e foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres no Colubandê e passa bem.



Os demais meliantes foram presos e com eles foram apreendidos: um fuzil, duas granadas, um revólver, uma pistola e um caderno de contabilidade dos traficantes.