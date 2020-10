Documento do Ministério Público mostra recebimento de propina do atual Prefeito Sadinoel Souza Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 12:17 | Atualizado 23/10/2020 15:51

Itaboraí - Na noite de ontem (22/10) aconteceu um comício do candidato a prefeito no município de Itaboraí, Marcelo Delaroli e de seu vice Lourival Casula, que foi transmitido ao vivo pelo Facebook.

Marcelo Delaroli chamou o atual Prefeito Sadinoel de "Shakira" referido-se a música "louca, louca, louca", da cantora internacional de sucesso, e fez acusações ao atual gestor, Sadinoel Souza e ao ex-prefeito Sérgio Soares.



Foram exibidos ao público documentos de uma delação premiada que aponta o recebimento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais mês) desde a época de Sérgio Soares ex-prefeito que também é candidato nesta eleição, e que tais práticas prosseguiram na gestão Sadinoel Souza, o documento mostra também que o atual Prefeito recebeu propina da mesma empresa de ônibus de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que lhe foi entregue num envelope numa conhecida churrascaria da cidade.



A Redação do Jornal O Dia Itaboraí se coloca a disposição para o envio desses documentos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para qualquer leitor que queira ter acesso e constatar a veracidade da delação e dos casos de corrupção do Ex-Prefeito Sérgio Soares e do atual, Sadinoel Souza.