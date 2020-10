Marcelo Delaroli dispara na preferência do eleitor para Prefeito de Itaboraí Foto: Victor Brandão

Itaboraí - Na noite da última quarta-feira (22/10) Marcelo Delaroli e seu vice Lourival Casula, candidato a Prefeito e Vice Prefeito pra Prefeitura Municipal de Itaboraí, fizeram um comício através de uma Live transmitida pelo Facebook, a repercussão foi muito grande e ampliou a vantagem de Marcelo, que já estava em 1º lugar nas intenções de voto, aumentou mais ainda a vantagem após a transmissão.



Marcelo promete trazer os projetos que deram certo em Maricá para Itaboraí, como transporte público gratuito para a população, moeda social e a pavimentação são promessas que o candidato diz ser possível fazer comop Prefeito do município.



Mauricio Joaquim da Silva morador de Itambi, disse a nossa redação: " Vou votar no Marcelo porque Maricá está linda e saber que ele trará os projetos e os asfalto que foram feitos lá, já estará fazendo mais que qualquer outro prefeito da cidade", conclui.

Joana Leal, moradora de Venda das Pedras comentou: "Não aguento mais a roubalheira, eu vi o documento me revoltou saber que o Sadinoel recebeu cem mil reais em dinheiro dentro da churrascaria, pra não dar õnibus de graça ao povo me revoltou demais, votei nele pela promessa de ônibus gratuito pros pobres e eu sou pobre, vou votar no Marcelo de Maricá", através de mensagem via WhatsApp a nossa redação.

Marcelo Delaroli que já estava em 1º lugar na preferência do eleitorado em Itaboraí, disparou sua vantagem deixando o 2º e 3º colocado muito atrás nas intenções de votos.



Confira os números da última pesquisa registrada no TSE do Instituto Opinium:

Confira os resultados da pesquisa realizada pelo IBPO (Instituto Brasileiro de Pesquisa Opiniun): que mostra a liderança do dentista Marcelo Delaroli (PL) para concorrer ao cargo de prefeito de Itaboraí, na eleição municipal do dia 15 de novembro.



Ao todo, 700 pessoas foram entrevistas nos dias 7 de setembro e o registro foi feito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 06899/2020. A margem de erro é de 3,85% para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.



Na pesquisa induzida, Marcelo Delalori (PL) aparece como 28,3% seguido por Sérgio Soares (PROS) com 22,5%. Em terceiro lugar, ficou o atual prefeito Sadionel (Progressistas) como 10,1%, a vereadora Joana Laje (Podemos) com 4,4%, o ex-prefeito de Tanguá, Carlos Pereira (PDT) com 1,5% e no último lugar o vereador Edinho (PMB) com 1,1%. Nulo e/ou indeciso chegaram a 8,9%. Não sabem ou não responderam somaram 23,2%.



Já na espontânea, Marcelo Delaroli (PL) chegou aos 9,9% contra 7,5% do ex-prefeito Sérgio Soares (PROS). Já Sadionel (Progressistas) pontuou na casa de 4,1%, depois a atual vereadora Joana Laje (Podemos) com 2,5%, seguida por Carlos Pereira (PDT) 0,8% e por último foi citado o vereador Edinho (PMB) com 0,5%. Nulo / Indeciso somam 17,5%. Não sabem ou não responderam 57,2%.



O índice de rejeição entre os candidatos a prefeito de Itaboraí também foi levantado pelo Instituto. Sadionel (Progressistas) é reprovado por 37,5% do eleitorado do município, Sérgio Soares (PROS) chegou a 21,9%, Marcelo Delaroli (PL) marcou 9,8%, Edinho (PMB) bateu a casa de 6,1%, Joana Laje (Podemos) ficou com 4,2%, Carlos Pereira (PDT) marcou 2,9%. Não sabem ou não responderam 17,6%.