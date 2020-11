Caminhão tomba na RJ-116 Foto: LSM

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 10:56

Itaboraí - Hoje por volta das 9 da manhã, um caminhão tombou na ribanceira da RJ-114, a rodovia que liga os municípios de Maricá e Itaboraí. O motorista passa bem e foi atendido pelos bombeiros.



Ele seguia nesta manhã sentido Pacheco quando perdeu o controle do caminhão que acabou voltando de ré e tombando na beira da estrada.



Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção até a retirada do veículo.

Policiais do BPRv estiveram no local para o registro da ocorrência.