Sérgio Soares candidato a Prefeito de Itaboraí (PROS) e seu vice Ricardo Geranius (PSD)

Itaboraí - Ricardo Moreira De Araujo, mais conhecido na cidade como Ricardo Geranius, é o candidato a vice Prefeito de Itaboraí, na chapa Sérgio Soares, que também é outra figura conhecida no município, é ex-prefeito e é um dos acusados pela Delação Premiada da Rio Ita (que o acusa de receber propina das empresas de ônibus no município).



Sérgio Soares foi acusado na delação, de um um esquema de corrupção em que recebia R$ 40 mil (quarenta mil reais) reais mensais de empresas de ônibus municipais.

O candidato a vice de Sérgio Soares é um milionário, de acordo com sua própria declaração ao TSE, tem bens declarados de R$ 9.888.466,00 (nove milhões oitocentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e sessenta e seis reais) que incluem diversos imóveis, como um terreno num condomínio de alto padrão na vizinha Maricá e um apartamento em Icaraí bairro nobre da cidade de Niterói.



Sérgio Soares, que já foi Prefeito, tenta voltar ao comando do município com um vice Prefeito que possui centenas de processos na Justiça do Trabalho, a sua grande maioria é contra seus postos de combustível.



Ricardo Moreira de Araújo também tem processos fora da Justiça Trabalhista como o caso da própria Petrobras Distribuidora que processou um posto de combustível de Ricardo Geranius conforme o Processo nº 0028067-06.2019.8.19.0001, do TJRJ comprova.