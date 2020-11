Rodrigo Medeiros (PP) candidato a Prefeito de Tanguá em 2020 lidera as intenções de voto na cidade Divulgação

Publicado 06/11/2020 12:38 | Atualizado 06/11/2020 12:44

Itaboraí - Ao lado de Itaboraí tem a vizinha Tanguá, confira os números a campanha eleitoral da cidade, e a pesquisa registrada no TSE pelo instituto Grande Rio Pesquisas sob o registro: RJ-03124/2020 e veja como anda a corrida eleitoral na região:

Foi feita a seguinte pergunta: Se as Eleições fossem hoje em qual desses candidatos você

votaria para Prefeito?



Rodrigo Medeiros 56,1%



NS / NR 17,4% (não souberam, não responderam)



Pastor Jezaias 15,1%



Nulo 7,7%



Rocha da Vila 2,0%



Dersan 1,0%



Fernando GAC 0,7%



Foi feita a seguinte pergunta: Se as Eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, em

quem você não votaria de jeito nenhum?



Pastor Jezaias 30,8%

NS / NR 24,1%



Nenhum Deles 21,7%



Dersan 8,0%



Rodrigo Medeiros 6,7%



Rocha da Vila 6,4%



Fernando GAC 2,3%



Foi feita a seguinte pergunta: Como você avalia o governo do Prefeito Valber?



Muito Bom 1,7%



Bom 10,7%



Regular 15,4%



Ruim 25,4%



Muito Ruim 44,5%



NS/NR 2,3%



Foi feita a seguinte pergunta: Qual a Maior Necessidade do seu Bairro?



Saúde 41,8%



Emprego 12,2%



Asfalto e pavimentação 10,0%



Educação 9,0%



Transporte 7,7%



Saneamento Básico 5,0%



Segurança 4,7%



NS / NR 4,0%



Lazer 3,3%



Trânsito 1,0%



Iluminação Pública 0,7%



Abastecimengto de Água 0,3%



Limpeza Urbana 0,3%





De acordo com a pesquisa, Rodrigo Medeiros ganha em todas as circunstâncias. A coleta das informações e

de dados nos bairros da cidade foi realizada no dia 15 de Outubro de 2020, no total de 300 entrevistas, de acordo com o tamanho do município de Tanguá e o seu número de eleitores.



A distribuição dos questionários nos bairros a serem pesquisados, considerou a proporcionalidade de moradores associados as cotas(variáveis) com relação ao universo de eleitores do município.



A pesquisa foi dimensionada para uma amostra com Margem de Confiança de 95% e Erro Amostral de 5,6 pontos percentuais para mais ou para menos, totalizando 300 questionários.



A Pesquisa foi realizada com 50,8% de pessoas do sexo feminino e 49,2% do sexo masculino, e de idades entre 16 e mais de 60 anos.



Se algum leitor desejar ter acesso a pesquisa é só enviar uma mensagem de texto através no WhatsApp da redação (21) 98560-6377 que mandaremos a pesquisa completa.