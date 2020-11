Traficante é preso em Itaboraí Foto: PMERJ

Publicado 06/11/2020 17:55 | Atualizado 06/11/2020 19:00

Itaboraí - Na noite de ontem, no bairro Manilha em Itaboraí, um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso. Os Policiais Militares realizavam uma patrulha na região e avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao ser abordado foi encontrado com ele uma pequena quantidade em drogas.

O suspeito confessou que ainda tinha em casa 12 buchas de maconha embaixo do vaso sanitário de sua própria residência. A polícia esteve no local e fez a apreensão do material.

O material e o preso foram levados para a 71ª DP onde o caso foi registrado.