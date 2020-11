Sérgio Soares (PROS) candidato a Prefeito de Itaboraí e eu vice, Ricardo Geranius (PSD) em oração Divulgação

Publicado 09/11/2020 15:54

Itaboraí - O empresário milionário e candidato a vice-prefeito da chapa do Sérgio Soares (PROS), Ricardo Geranius (PSD), foi denunciado por estelionato (Artigo 171 do Código Penal - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis (Vide Lei nº 7.209, de 1984).



De acordo com as informações que chegaram em nossa redação, tudo começou quando a vítima tomou conhecimento que o Ricardo Moreira de Araújo, o Ricardo Geranius, proprietário do Auto Posto Gás Tudo Móvel estava colocando o estabelecimento à venda e se interessou. No dia 2 de setembro de 2016, a vítima fechou o negócio no endereço do escritório do senhor Ricardo Geranius.



Na ocasião, ficou acertado que o valor da transação seria de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), que seria pago em oito cheques em diferentes valores: o primeiro de R$ 1.800.000,00; o segundo R$ 35.000,00; o terceiro de R$ 300.000,00; o quarto de R$ 300.000,00; o quinto de R$ 165.000,00; o sexto de R$ 500.000,00; o sétimo de R$ 100.000,00, oitavo de R$ 200.000,00; e o novo e último de R$ 200.000,00.



Os três primeiros e o último cheque no valor de R$ 2.635.000,00 foram depositados na conta do posto. O quarto de R$ 165 mil referente a comissão diretamente ao senhor Haroldo Imóveis. O quinto no valor R$ 200 mil foram para a conta do senhor Fábio Moreira de Araújo no dia 5 de setembro de 2016, o sexto com a quantia de R$ 100 mil para o senhor Eduardo Moreira de Araújo no dia 6 de setembro e o sétimo no valor de R$ 100 mil na conta do Ricardo Moreira de Araújo, o Ricardo Geranius, no dia 6 de setembro de 2016.



A nossa equipe de reportagem teve acesso ao recibo assinado pelo senhor Ricardo Moreira de Araújo, o Ricardo Geranius, informando que recebeu os valores da vítima, referente à venda do Auto Posto Gás Tudo Móvel ltda e reconhecido em cartório do 1º Ofício de Nota - Tabelião José de Brito Freire Filho, na Avenida Rio Branco, 120, Sala 20, Centro do Rio de Janeiro, no dia 26/04/2017, onde reconheceu por semelhança a firma do senhor Ricardo Moreira de Araújo, o Ricardo Geranius.



Entretanto, o que era um sonho acabou virando um verdadeiro pesadelo para o investidor. Depois da quitação de mais de R$ 3 milhões para adquirir o posto de combustíveis, a vítima não recebeu a transferência de propriedade do estabelecimento comercial e percebeu que caiu num verdadeiro golpe de estelionato. Os investigados pela Justiça: Ricardo Moreira de Araújo, o Ricardo Geranius, Eduardo Moreira de Araújo, Fabio Moreira de Araújo, José Luiz Soares da Silva e Maria Elizabet de Queiros Gomes.



Mediante ao acontecido, a vítima procurou a 71ª DP (Itaboraí) junto com o seu advogado para comunicar a notícia-crime de estelionato sob o protocolo número 101502/1071/2017, onde relatou que a negociação na venda de um posto de combustível foi realizada diretamente pelo Ricardo Moreira de Araújo, o Ricardo Geranius, em seu escritório no Centro de Itaboraí e com os demais sócios do Auto Posto Gás Tudo Móvel.



A ocorrência policial de estelionato foi registrada sob o número 071-06154/2017 na delegacia de Itaboraí na data de 27/10/2017 e com inspetora Larissa Trescate Almeida Polibiano. A vítima ainda contou que uma semana após a prestar a queixa aos investigadores no dia 03/11/2017, recebeu um telefonema do seu caseiro informando que um grupo armado se dirigiu até a Fazenda, em Cachoeiras de Macacu e efetuaram disparos contra a sua residência.



Segundo o denunciante, os criminosos agiram no sentido de obrigar aos vizinhos a entrarem em suas casas, objetivando a afastar a possibilidade de testemunhas. Os meliantes eram no mínimo em três e estavam em uma Pick up Hilux preta. A ocorrência foi registrada na 159ª DP (Cachoeiras de Macacu). O denunciante comentou que não tinha inimigos até então.



O candidato a vice de Sérgio Soares é um milionário, de acordo com sua própria declaração ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tem bens declarados de R$ 9.888.466,00 (nove milhões oitocentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e sessenta e seis reais) que incluem diversos imóveis, como um terreno num condomínio de alto padrão na vizinha Maricá e um apartamento em Icaraí, na Zona Sul de Niterói.



Além disso, Ricardo Geranius declarou também à Justiça Eleitoral que possui 50% da cota do Justamente, o Auto Posto Gás Tudo Ltda no CNPJ 06.233.086/0001-89 no valor R$ 10 mil.



O mesmo posto (conforme já noticiado no Jornal O Dia) sofre um processo da Petrobras Distribuidora de nº 0028067-06.2019.8.19.0001, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



As denúncias chegaram até a nossa redação através de mensagens anônimas. E foi feita juntamente com os números dos processos divulgados nesta reportagem.