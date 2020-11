Sobrinho de Sérgio Soares comandou tentativa de assassinato em comitê de Marcelo Delaroli Foto: Mauricio Peçanha

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 19:09 | Atualizado 12/11/2020 19:49

Itaboraí - Na tarde desta quinta-feira (12/11) a equipe do candidato a Prefeitura de Itaboraí, Marcelo Delaroli, sofreu um atentado, foram efetuados diversos tiros contra seu comitê.

Um grupo de colaboradores da campanha que fazia panfletagem para o candidato a prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL), foram alvos de tiros, durante essa quinta-feira, no bairro de Venda das Pedras.



Segundo informações que chegaram até nossa redação, apoiadores e o comitê foram alvo de mais de 08 disparos de arma de fogo. Os apoiadores de Marcelo tinham identificado um veículo com grande quantidade do mesmo material que havia sido apreendido pelo TRE. Os caso, ao que parece tentativa de homicídio, está sendo registrado na 71 DP de Itaboraí. O autor dos tiros contra os apoiadores de Marcelo foi o sobrinho do candidato Sérgio Soares.



De acordo com informações, a equipe do Marcelo Delaroli encontrou uma van da campanha do candidato Sérgio Soares (PROS) distribuindo materiais criminosos contendo fake news do Marcelo pelas ruas. Os colaboradores contiveram o veículo e acionaram os policiais militares do 35° BPM (Itaboraí) e os fiscais do Tribunal Regional Eleitoral (TER) para apreenderem os panfletos.



Lembrando que o material já vinha sendo distribuído nos últimos dias pelo município com objetivo de denegrir a imagem do Delaroli. Em seguida, supostamente o sobrinho do candidato Sérgio Soares, identificado apenas como Pierre Sant´ana juntamente com o seu motorista tentou fugir com os cabos eleitorais e efetuaram inúmeros disparos contra os funcionários do candidato Marcelo Delaroli. Ninguém ficou ferido.



Segundo relatos de fonte fidedigna de dentro da campanha do candidato Sérgio Soares (PROS) a arma utilizada no crime pertenceria ao próprio Sérgio. As vítimas foram imediatamente para Delegacia de Itaboraí (71ª DP), onde a ocorrência foi registrada como possível tentativa de homicídio.



O sobrinho de Sérgio Soares é considerado foragido pela polícia. O carro utilizado no crime é o modelo Amarok CD 4X4 SE cinza de propriedade da empresa Porto Príncipe Veículos Ltda. As filmagens com todos os fatos, serão entregue a autoridade policial para investigação.



Na porta da distrital, o candidato a prefeito Marcelo Delaroli conversou com nossa redação logo após o atentado, gravou um vídeo para as suas redes sociais e disse: "Essa política suja vai acabar, nada vai nos parar, eles sabem que acabou pra eles e essa corja. Essa bandidagem tem que ser presa, o sobrinho do Sérgio Soares já está foragido da policia já constatou que o carro era dele, nada vai nos parar" disse revoltado Delaroli.