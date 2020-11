Foto de campanha Foto: Página do Marcelo Delaroli

Itaboraí - Ontem a cidade de Itaboraí decidiu optar pela mudança. Marcelo Delaroli venceu as eleições de 2020 e se tornará o próximo prefeito de Itaboraí, uma cidade carente de governo. Durante o ano de 2020 diversos artigos foram publicados no Jornal O Dia Itaboraí, mostrando as condições precárias da cidade e o descaso total do atual prefeito Dr. Sadinoel Souza.

Em sua campanha, Marcelo Delaroli chegou a acusar o atual prefeito de Itaboraí e o Ex-prefeito Sergio Soares de aceitarem propina de empresa de ônibus para manter o monopólio de transporte na cidade. Acusações inclusive constadas no MP e em investigação devido provas apresentadas.

Marcelo Delaroli hoje no Facebook deu um aviso aos chamados por ele coronéis da cidade e enfatizou que agora quem vai governar a cidade, é o povo!

Em sua página, ele postou:

AVISA PARA OS CORONEIS QUE O FORASTEIRO VIROU PREFEITO E AGORA O POVO VAI GOVERNAR ESSA CIDADE!

AGORA E OFICIAL!

MARCELO DELAROLI DE ITABORAI!

E uma mistura de gratidao, felicidade e emocao que eu nao sei explicar!

Nao poderia deixar de agradecer primeiro ao Senhor da minha vida, OBRIGADO JESUS, toda honra e toda gloria a Ele.

A minha familia, meu pai, minha mae, irmao, minha esposa e meu filhos, Deus enxugou nossas lagrimas. Sem vocês seria impossivel!

A cada candidato da nossa coligacao, vocês foram incriveis e incansaveis, instrumentos nas maos de Deus.

Preciso de vocês mais do que nunca. Obrigado!

A minha equipe de trabalho, vocês sao os melhores, desde a coordenacao ate quem balancou nossa bandeira. Somos um!

Quero agradecer em especial a cada uma das 42 mil pessoas que acreditaram em nossa proposta de transformacao.

Vamos marcar a historia de Itaborai!

Eu vou honrar o voto de cada um de vocês!

Os dias de RENOVACAO chegaram!

Chegamos pra TRANSFORMAR e iremos viver os melhores dias da historia dessa cidade!

OBRIGADO, ITABORAI!