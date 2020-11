Marcelo Delaroli Prefeito eleito de Itaboraí, comemora o apoio do Fabiano Horta, Prefeito reeleito com a maior votação da história da vizinha Maricá. Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 14:08 | Atualizado 16/11/2020 14:10

Itaboraí - Marcelo Delaroli comemorou a vitória de sua eleição ao lado do Fabiano Horta (que já é o Prefeito mais votado do estado do Rio de Janeiro), segundo Marcelo o apoio do Prefeito de sua cidade Natal foi fundamental na guerra eleitoral que foi travada no município de Itaboraí.



Numa campanha sanguinária, recheada de fakenews, atentados, distribuição de material de campanha ilegal, entre outras atrocidades, um ponto alto foi o apoio de Fabiano Horta (PT) ao companheiro Marcelo Delaroli (PL) e seu vice Lourival Casula (PT).



O entrosamento entre os dois é nítido, e tem que ser assim, visto que nas suas promessas de campanha, Marcelo garante que vai trazer os programas que deram certo em Maricá, pra Itaboraí.



Os "vermelhinhos" (transporte gratuito pra população) que já funciona a anos na cidade vizinha é uma das plataformas e promessas que o próximo Prefeito de Itaboraí garante trazer para o município a partir do ano que vem, Marcelo garante que acabará com os "coronéis" que mandam na cidade e com o monopólio das empresas de ônibus, algo parecido aconteceu em Maricá, na primeira gestão do ex-prefeito Quaquá que quebrou o monopólio da empresa de ônibus Amparo, em Maricá, lançando os "vermelhinhos", foi Washington Siqueira, "o Quaquá" que iniciou a revolução em Maricá, foi prefeito durante dois mandatos consecutivos e lançou seu sucessor Fabiano Horta.



A moeda social "mumbuca" de Maricá (que fomenta a circulação do dinheiro na cidade e ajuda os menos favorecidos) também é uma promessa de Marcelo Delaroli, criar a moeda social "Pedra Bonita" de Itaboraí.





Segundo Marcelo, Itaboraí tem jeito sim, e a revolução em Itaboraí começa em 2021. Estaremos acompanhando tudo.