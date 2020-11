Revolver, munição e dois celulares foram apreendidos com os meliantes Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 10:38

Itaboraí - Dois homens foram presos após uma perseguição a uma motocicleta no Bairro de Bela Vista no fim da tarde desta terça-feira (17/11), os meliantes estavam armados com um revolver calibre 38.



A PM informou que; estavam realizando um patrulhamento de rotina pela Av: 1 quando foram informados que dois homens em uma moto estavam fazendo vários roubos no bairro, quando avistaram os criminosos, a Polícia fez a abordagem que não deu resultado, os elementos fugiram.



A perseguição se iniciou, atrás da captura dos bandidos que fugiam em alta velocidade de motocicleta, porém a Polícia Militar conseguiu capturá-los e os dois homens foram presos, além do revólver, eles estavam com munições, dois celulares possivelmente roubados e R$ 22,00 (vinte e dois reais) em dinheiro.