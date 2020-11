Petrobrás Faz Testagem no Sistema Gaslub em Itaboraí Divulgação Petrobrás

Publicado 26/11/2020 20:45

Itaboraí - O sistema de chama do GasLub da Petrobrás em Itaborai está em fases de testes e foi acesso pela primeira vez nesta quinta-feira (26/11) e seguirá com os testes até domingo (29/11).



Os horário da Testagem é de 09:00 da manhã até às 20h.



O equipamento garante a queima dos gases residuais da unidade de processamento de gás natural UPGN.



Os testes estão sendo feitos com total segurança e não existe risco para moradores da região onde se instalou o projeto Rota 3, que está sendo construído em Itaboraí e será a terceira rota para escoamento da produção de gás natural dos campos da Petrobrás no Pre-sal na bacia de Santos e vai ter capacitada de produzir e processar 21 milhões de metros cúbicos de gás por dia.



As obras da UPGN seguem com sua programação e planejamento dentro do cronograma, e a instalação do gasoduto terrestre que interliga Maricá e o GasLubde Itaborai estão a todo o vapor, e as obras deverão ser concluídas em 2021.