Itaboraí vista de cima Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 14:08 | Atualizado 17/05/2021 14:09

Itaboraí - Em decorrência da mudança para a bandeira laranja, comércios voltarão a funcionar limitadamente em diferentes nichos.

O transporte coletivo funcionará com apenas 50% de sua capacidade e com janelas abertas para a circulação do ar. Comércios deverão funcionar com apenas 50% de sua capacidade também, podendo funcionar até às 23:59h incluindo farmácias e restaurantes.

Atos religiosos são permitidos com 50% de sua capacidade respeitando a distância de 2 metros entre uma pessoa e outra. O não cumprimento das normas durante a pandemia pode acarretar em multa de no mínimo R$2.000,00 para o estabelecimento comercial ou religioso. A fiscalização será feita pela segurança pública através da Guarda Municipal de Itaboraí.